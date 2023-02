Haaland é o grande nome do Manchester City - AFP

Publicado 27/02/2023 13:16

Em alta no Manchester City, Erling Haaland tornou-se um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo por empresas de material esportivo. O atacante norueguês assinou contrato de patrocínio com a Nike no valor de 23 milhões de euros (cerca de R$ 126,7 milhões), segundo o site 'The Athletic'.



O valor é superior a acordos de Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, e só perde para Neymar com a Puma, que é de 26 milhões de euros (R$ 143,2 milhões).

O craque argentino do PSG recebe 20 milhões de euros (R$ 110,2 milhões) com a Adidas, fechando o top-3 de mais bem pagos.



Haaland estava sem contrato de patrocínio de material esportivo há mais de um ano. O anterior, também com a Nike, acabou no fim de 2021 e, desde, então, ele utilizava chuteiras de várias marcas.