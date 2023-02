Brasil garantiu vaga no Mundial de basquete de 2023 - Divulgação/CBB

Publicado 27/02/2023 12:00

Com drama, a seleção brasileira garantiu vaga no Mundial de basquete de 2023. O Brasil entrou em quadra neste último domingo (26) precisando vencer os Estados Unidos e alcançou o objetivo com a vitória por 83 a 76. O armador Yago e o ala Bruno Caboclo foram os destaques da partida.

A vitória brasileira eliminou a Argentina, que não disputará o Mundial de basquete pela primeira vez desde 1982. Os atuais vice-campeões mundiais foram derrotados pela Republica Dominica por 79 a 75, em casa, e com a vitória do Brasil foi superada no critério de desempate.

O Brasil terminou em quarto no Grupo F, com oito vitórias em 12 jogos (mesma campanha de México e Porto Rico). Os Estados Unidos liderararam a chave. Os três melhores de cada grupo e o melhor quarto colocado garantem vaga. A seleção brasileira foi a melhor quarta colocada e superou a Argentina.

O Mundial de basquete de 2023 será realizado em três países: Japão, Filipinas e Indonésia. A competição acontecerá entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro. Na edição de 2019, na China, o Brasil caiu na segunda fase diante dos Estados Unidos. A Espanha foi a campeã do torneio.