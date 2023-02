Wallace teve processos contra ele arquivados - Reprodução / Instagram

Wallace teve processos contra ele arquivadosReprodução / Instagram

Publicado 27/02/2023 14:02

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu arquivar os processos contra o oposto Wallace, do Cruzeiro, pela postagem polêmica que o atleta fez nas redes sociais. Nela, o jogador incitou violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A princípio, não foi verificada nenhuma veiculação das atitudes dele com o esporte, estava fora do horário do trabalho, fora de competição. Não tinha uniforme que o ligava a clube ou patrocinador, não tinha nenhum vínculo com o esporte", explicou o procurador-geral do STJD de Vôlei, Fábio Lira, ao "GE".



As denúncias contra Wallace foram feitas pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pela Confederação Brasileira de Vôlei. Após o episódio, o oposto foi afastado do Sada Cruzeiro por tempo indeterminado, mas segue treinando em separado do resto do time. Mesmo com o arquivamento, não há garantia de que o jogador retorne imediatamente às quadras.

ENTENDA O CASO



Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o jogador Wallace Leandro fez uma publicação no dia 31 de janeiro incitando violência ao presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). O atleta estava tirando dúvidas dos seguidores sobre os treinos e utilização de armas, quando foi questionado sobre 'dar um tiro na cara de Lula'. O jogador respondeu com uma enquete perguntando: 'Alguém faria isso?'



Com toda a repercussão negativa, Wallace pediu desculpas. Em um vídeo publicado na rede social, o oposto do Cruzeiro admitiu o erro. O vídeo, no entanto, foi uma ordem de retratação solicitada pelo Cruzeiro, que também afastou e suspendeu o jogador por tempo indeterminado. Já a CBV e o COB também repudiaram a publicação do atleta.

Após o episódio, a Confederação Brasileira de Vôlei e a Advocacia-Geral da União denunciaram Wallace para o STJD de Vôlei.