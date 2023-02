Lionel Scaloni foi o treinador da Argentina na campanha do título da Copa do Mundo no Catar - Franck Fifa / AFP

Lionel Scaloni foi o treinador da Argentina na campanha do título da Copa do Mundo no CatarFranck Fifa / AFP

Publicado 27/02/2023 15:25

Arte de anúncio da renovação de Lionel Scaloni pela Argentina Divulgação / AFA A Associação de Futebol da Argentina (AFA) anunciou nesta segunda-feira (27) a renovação de contrato do treinador Lionel Scaloni na Seleção. Campeão do Mundo pelo país na Copa do Mundo do Catar, o técnico prolongou seu vínculo até 2026 e deve estar presente na próximo ciclo de preparação para o Mundial.Scaloni assumiu a seleção argentina em 2018 e, desde então, faturou três títulos. O primeiro foi o da Copa América de 2021, conquista essa que encerrou um jejum de mais de 28 anos sem títulos para o país. Já o segundo foi o da Finalíssima, contra a Itália, no ano passado. E por último, o mais importante entre os três: a vitória da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Lionel Scaloni, de 44 anos, foi jogador de futebol tendo defendido o Estudiantes e o Newell's Old Boys, ambos da Argentina. Ele passou por clubes importantes da Europa como Deportivo La Coruña, da Espanha, o West Ham, da Inglaterra, e da Lazio, da Itália. Como treinador passou pelas seleções de base da Argentina, até ter a oportunidade na profissional.