Kimpembe saiu do campo de maca após sofrer lesão - Foto: AFP

Publicado 27/02/2023 15:56

O zagueiro Presnel Kimpembe, do PSG, rompeu o tendão de Aquiles na vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, neste domingo (26), e vai passar por cirurgia. A lesão é considerada grave e, segundo a comissão técnica do clube, o jogador não deverá mais entrar em campo na temporada 2022/23.

Kimpembe, que não jogou a Copa do Mundo do Catar pela seleção da França também por uma lesão no tendão de Aquiles, lesionou-se novamente com menos de 15 minutos do clássico com o Olympique. Em lágrimas, o zagueiro foi retirado do campo de maca. Após o intervalo, ele foi filmado com muletas.

Em comunicado, a equipe médica do PSG confirmou o problema físico e disse que Kimpembe 'passará por uma operação para a reparação nos próximos dias'. Com a lesão, o zagueiro volta a desfalcar a equipe francesa. Em 36 partidas na temporada, ele atuou em 15 e ficou fora de 21 por conta de lesões, principalmente no tendão de Aquiles.