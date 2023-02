Daniel Alves está preso na Espanha acusado de agressão sexual - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/02/2023 17:05

Preso preventivamente sob acusação de estupro desde o mês passado, Daniel Alves deverá ser julgado pela Justiça espanhola ainda este ano. De acordo com o jornal "El Mundo", o tribunal de Barcelona entende que já coletou evidências suficientes, entre elas os depoimentos da vítima, do acusado e de testemunhas, para dar início ao julgamento definitivo do lateral-direito.



Ainda segundo o periódico, o Ministério Público espanhol julgará Daniel Alves pelo crime de "agressão sexual com penetração", com pena prevista entre quatro e doze anos. De acordo com fontes judiciais que conversaram com o jornal, o brasileiro deve pegar um gancho de oito a dez anos, uma vez que também deve ser considerado um suposto "abuso de autoridade" por parte do brasileiro.

O veículo espanhol ainda informou que a defesa de Daniel Alves, liderada pelo advogado Cristóbal Martell, pretende manter a versão de que Daniel Alves teve relações sexuais consensuais com a suposta vítima.



A última decisão da Justiça espanhola sobre o caso Daniel Alves foi a manutenção do jogador na prisão até o fim do julgamento. A defesa do brasileiro entrou com recurso visando a liberdade provisória, mas o pedido foi recusado pelo tribunal de Barcelona em julgamento realizado na semana passada.



RELEMBRE O CASO



Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro. O jogador teria agredido sexualmente uma mulher de 23 anos em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado. A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-Barcelona alegou que teve relações sexuais consensuais com a mulher na última versão do seu relato.



Inicialmente, Daniel Alves foi preso no Centro Penitenciário Brians 1, mas foi transferido para o Brians 2 três dias depois da detenção. A cadeia é localizada no município Sant Esteve Sesrovires, a 40 km de Barcelona.