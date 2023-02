Roberto Carlos no The Best Fifa - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 27/02/2023 17:55

A Fifa realizou a cerimônia do The Best nesta segunda-feira (27), em Paris, na França. A premiação, no entanto, causou polêmica antes da realização do evento. Um dos principais nomes da última temporada, o brasileiro Vinícius Júnior ficou de fora da lista de indicados a seleção de 2022. O ex-jogador e embaixador do Real Madrid, Roberto Carlos criticou a entidade máxima e defendeu o camisa 20 do time espanhol.

"É uma pena. O Vinícius (Júnior) sabe de tudo o que ele tem feito dentro de campo. O prêmio é válido, sim, mas o que ele representa para o Real Madrid vale muito mais. Esqueceram dele? Sim. Mas o importante é ele continuar nessa linha de trabalho com o Real Madrid, que continue crescendo, evoluindo e melhorando, sendo esse menino bom, maravilhoso e espetacular", disse Roberto Carlos.

A FIFPro, o sindicato mundial de jogadores de futebol, deixou de fora do brasileiro dos indicados a seleção do ano passado. Para o The Best de 2023, a votação da Fifa levou em consideração o período entre agosto de 2021 e dezembro de 2022, incluindo a Copa do Mundo.

Na temporada 2021/22, Vinícius Júnior marcou 22 gols e deu 20 assistências em 47 jogos. Já em 2022/23, o brasileiro já soma 18 gols e nove assistências em 36 partidas, sendo ainda mais decisivo para o Real Madrid - que passou por períodos sem Karim Benzema, por lesão.