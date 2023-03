Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 28/02/2023 15:01

A entrevista do atacante Róger Guedes, do Corinthians, ao canal Podpah, na última segunda-feira (27), está repercutindo nas redes sociais. Uma fala do jogador para se referir ao cabelo do apresentador Igor Cavalari, mais conhecido como "Igão", foi questionada por internautas e interpretada como de cunho racista.



O jogador do Corinthians disse que "Igão" tem "cabelo ruim" durante a conversa. Os dois, que são amigos, estavam falando sobre calvície.

"Você está bem, pô. É que cabelo ruim dura mais. O meu é fino, mano, o meu é liso", disse o atacante.

Desconfortável com o comentário, o apresentador retrucou: "O meu ou o seu que é ruim? O meu está aqui, presta atenção."

A conversa rendeu risadas no estúdio, mas acabou sendo problematizada nas redes sociais. Torcedores e comunicadores repudiaram as falas de Róger Guedes e questionaram sobre o motivo de cabelos afro ainda serem considerados "ruins".

O pior de tudo é ver gente passando pano pro comentário racista do Roger Guedes sobre o cabelo do apresentador do podcast. É estar em 2023 tendo de explicar porque se referir ao cabelo de pessoas pretas de “ruim” é racista sabe?pic.twitter.com/3xqjauN87i — William De Lucca (@delucca) February 28, 2023

Brilhante a resposta do @igorcavalari pra fala racista (não é brincadeira porque não teve graça) do Roger Guedes. Ironizou e educou ao mesmo tempo.



Falta o Roger Guedes se desculpar publicamente.pic.twitter.com/NANWSqo9jx — Paulo Pacheco (@ppacheco1) February 28, 2023