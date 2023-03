Cláudio Winck já marcou quatro vezes de pênalti nesta edição da liga portuguesa - Foto: Divulgação/Marítimo

Publicado 28/02/2023 13:33

Ex-jogador do Vasco e do Internacional, Claúdio Winck se tornou o lateral com mais gols nesta edição do Campeonato Português. O brasileiro, que atua pelo lado direito do Marítimo, foi decisivo na vitória sobre o Santa Clara por 3 a 1, no último sábado, com um gol de pênalti. Ao todo na temporada, ele já converteu quatro penalidades, inclusive contra gigantes como Porto e Sporting.

"Graças a Deus, os gols têm saído e tenho conseguido ajudar a equipe. Treino bastante pênaltis e fico feliz por estar acertando. Ser o responsável pelas marcações é muito importante para mim e para a minha carreira e agradeço a confiança dos meus companheiros e da equipe técnica. É gratificante, mas o mais importante é sempre a vitória do Marítimo. E é esse o foco: ajudar o Marítimo a vencer jogos e manter-se na primeira divisão", comemorou.

Em Portugal desde 2020, Winck vai completar sua 90ª partida pelo Marítimo no próximo domingo, quando enfrenta o Gil Vicente, pela liga portuguesa. Ele foi para o clube português direto do Vasco, clube pelo qual atuou em apenas quatro jogos.

Com uma breve passagem pelo sub-20 do Grêmio, Cláudio Winck, de 28 anos, cresceu profissionalmente no Internacional. No Colorado, ele atuou entre 2011 e 2015. Após foi emprestado ao Hellas Verona, da Itália. Ele também passou pela Chapecoense, pelo Sport, e além de, por último, pelo Vasco.