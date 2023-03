Thiago Silva se lesionou durante a partida contra o Tottenham, no dia 26, pelo Campeonato Inglês - JUSTIN TALLIS / AFP

Publicado 28/02/2023 12:30

O Chelsea terá um desfalque de peso para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O zagueiro Thiago Silva realizou exames nesta última segunda-feira (27) e teve constatada uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. O jogador, de 38 anos, se lesionou durante a partida contra o Tottenham, domingo (26), pelo Campeonato Inglês.

"Os resultados da varredura dessas avaliações confirmaram danos nos ligamentos do joelho de Thiago (Silva) e ele agora trabalhará em estreita colaboração com o departamento médico do clube durante sua reabilitação para retornar à ação o mais rápido possível", disse o clube londrino em comunicado oficial.

Thiago Silva se lesionou durante uma dividida com o atacante Harry Kane, do Tottenham, no primeiro tempo do duelo. O jogo tinha menos de 20 minutos e o zagueiro já havia salvado o Chelsea num lance anterior, antecipando uma chance clara do próprio camisa 10 dos Spurs.

A lesão de Thiago Silva não é grave. A tendência é que o jogador fique fora dos gramados por um mês e meio, de acordo com a imprensa inglesa. Sendo assim, o zagueiro será desfalque na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Borussia Dortmund, no dia 7 de março.

No jogo de ida das oitavas de final, o Chelsea foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 1 a 0, fora de casa. O time londrino não vive uma boa temporada e o zagueiro é um dos únicos destaques da equipe. Atualmente, os Blues vivem uma seca de seis partidas sem vitória.

A última vitória do Chelsea aconteceu no dia 15 de janeiro, contra o Crystal Palace, por 1 a 0. Nos últimos três jogos, o time londrino sofreu três derrotas. Os Blues voltam a campo no próximo sábado (4), às 10h30 (de Brasília), contra o Leeds, em casa, pelo Campeonato Inglês, onde ocupa a 10ª colocação com 31 pontos.