Luciano Naninho é um dos destaques do Volta Redonda no Campeonato CariocaDivulgação/Volta Redonda

Publicado 28/02/2023 22:12

O empréstimo de Lelê até o fim do ano pode não ser a única negociação entre Fluminense e Volta Redonda. Outro destaque do Voltaço no Campeonato Carioca, Luciano Naninho foi oferecido e a comissão técnica do Tricolor analisa o nome. A informação é do site 'ge'.

Aos 30 anos, o jogador tem seis assistências em nove jogos na temporada e tem se entendido bem com Lelê.



O Fluminense ainda não abriu negociação e aguarda uma resposta da comissão técnica. Por enquanto, o elenco tricolor tem para a posição Paulo Henrique Ganso, Lima, Giovanni, Arthur e o recém-contratado Gabriel Pirani, anunciado nesta terça-feira (28).



O Volta Redonda faz boa Campanha no Campeonato Carioca e briga por uma vaga na semifinal. Atualmente, o clube ocupa o quarto lugar, com 16 pontos, superando o Botafogo no número de gols marcados (18 contra 11).



Além disso, tem o artilheiro da competição, que é Lelê, com sete gols.