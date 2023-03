14 clubes compõem a Libra e buscam um torneio único independente da CBF - Divulgação/Libra

Publicado 28/02/2023 18:26

Rio - A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) aprovou nesta terça-feira (28) a nova divisão de receitas. Em Assembleia Geral realizada na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), o novo cálculo do rateio foi aprovado e se aproximou dos números da Liga Forte Futebol.

O próximo passo é apresentar a nova divisão de receitas e chegar a um acordo com a Liga Forte Futebol para a criação da liga independente. No novo modelo votado, fica em 40% igualitário, 30% por performance e 30% pelo engajamento, medido somente por audiência.

O modelo é válido até a transição, quando muda para o formato de 45-30-25, como é na Liga Forte Futebol. No novo formato, a diferença entre o primeiro e o último da fila do rateio será de apenas 3.9 vezes e cairá para 3.4 vezes após a fase de transição - que pode durar até cinco anos.

Antes da votação, a diferença apontava 4.8 vezes entre o primeiro e o último da fila. A proposta da Liga Forte Futebol apresentava uma diferença de, no máximo, 3.5 vezes mais. Com os novos cálculos, a Libra se aproximou dos números do outro bloco e tudo caminha para um acordo entre as partes.

Até o momento, as ligas possuem uma proposta cada, com valores similares. A Liga Forte Futebol recebeu uma oferta de R$ 4,85 bilhões da Serengeti e LCP Corretora, enquanto a Libra tem uma proposta no valor de R$ 4,75 bilhões do Mubadala Capital, fundo dos Emirados Árabes, através do BTG Pactual.