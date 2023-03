Ronaldo, dono de 90% da SAF do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 28/02/2023 17:45

Ex-jogador do Fluminense, o lateral-esquerdo Marlon deve estar retornando ao futebol brasileiro. De acordo com o portal "GOAL", o jogador de 24 anos, que defende a camisa do Ankaragücü, da Turquia, tem negociações avançadas com o Cruzeiro.

O lateral tem contrato com o clube turco até junho de 2024, mas deu um sinal positivo para um retorno ao futebol brasileiro. Agora, a equipe de Minas tenta chegar a um acordo com o Ankaragücü.

Marlon em ação pelo Fluminense Mailson Santana / Fluminense Marlon foi jogador do Fluminense entre 2017 e 2022. A princípio, chegou por empréstimo junto ao Criciúma, mas, após bom desempenho nos seus dois primeiros anos, foi comprado em definitivo pelo Tricolor. Entretanto, em 2019, sob o comando de Fernando Diniz, o lateral teve uma queda de rendimento e foi emprestado para o Boavista, de Portugal. Depois do fim do vínculo com o clube português, foi para o Trabzonspor, da Turquia, onde teve sua melhor fase.Após o fim do empréstimo, Marlon retornou ao Fluminense como um lateral reserva. Em 2022, foi um pedido constante da torcida para começar no time titular, principalmente pela carência na posição. Entretanto, não aproveitou as chances e regressou ao banco, sendo, posteriormente, vendido ao Ankaragücü.