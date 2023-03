Vítor Pereira - AFP

Publicado 28/02/2023 17:31

O atacante Róger Guedes foi sincero e revelou que o elenco do Corinthians ficou contente com a saída de Vítor Pereira. A declaração foi dada em entrevista ao podcast "Podpah".

"A gente ficou feliz de saber que era ele (Fernando Lázaro, o novo técnico). Mas a gente ia ficar feliz só de saber que o outro (Vítor Pereira) já tinha saído também. A gente já estava feliz com isso, não precisa negar, não precisa mentir na frente das câmeras. O ambiente agora é maravilhoso, é resenha, antes não tinha", disse Róger Guedes.

"Mas, como eu falo, é perfil de técnico, perfil do que ele quer do elenco. Era um cara mais sério. Minou (a resenha do grupo), infelizmente, minou. Talvez não fosse uma coisa que ele queria, mas acabou minando. Estamos felizes hoje, o ambiente é muito bom", completou.

Vale lembrar que a relação ruim entre Vítor Pereira e o elenco do Corinthians não era segredo. Posteriormente, no fim do ano, o técnico perdeu o carinho da torcida com a transferência para o Flamengo. O português tinha contrato com o Timão até o fim de 2022 e explicou que não renovaria o vínculo por causa de problemas de saúde da sogra.