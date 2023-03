Tite comandando a seleção brasileira - FIFA

Tite comandando a seleção brasileiraFIFA

Publicado 28/02/2023 15:40

O jornalista André Rizek discordou do voto de Tite para o melhor jogador do mundo na premiação Fifa The Best, que aconteceu na última segunda-feira. Para o profissional do "SporTV", o técnico não levou a sério ao escolher Neymar como o grande destaque do futebol mundial em 2022, e que Vinícius Júnior era o melhor brasileiro da lista. O vencedor do prêmio foi o argentino Lionel Messi , pela sétima vez consecutiva.

"O Neymar não foi o melhor brasileiro da temporada. Não há defesa técnica. Eu acho que foi o Vinícius, mas o Casemiro é altamente defensável, o Neymar não. Até pela lesão dele na Copa, que o impediu de ir mais longe. E na temporada de clubes, o PSG é campeão francês, enquanto o Real Madrid é campeão do mundo e da Liga das Campeões, com Vinícius Júnior e Casemiro muito protagonistas", disse e emendou:

"Acho que o Tite não levou a sério essa posição de voto, isso diz muito sobre o que foi o Tite na sua relação com o Neymar. Chefe ou parça? Chefe ou amigo? Técnico ou parça? Sinceramente, achei um recado ruim ver o Tite votando no Neymar. Quer votar em um brasileiro? Vota no brasileiro que foi destaque do ano. Não foi o Neymar", completou Rizek.

Apesar do jornalista ter citado Casemiro, os únicos brasileiros a concorrerem ao prêmio de melhor do mundo foram Neymar e Vini Jr. O jogador do PSG ficou na nona posição, com votos de Tite, Thiago Silva e Messi. Enquanto o do Real Madrid levou a 11ª colocação, e somou votos de Salah, Emmanuel Samnick e Crofton Utukana.

O grande vencedor da categoria, Lionel Messi também levou o prêmio em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. A votação desta edição do The Best levou em consideração o período entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. Messi viveu o seu melhor momento durante a Copa do Mundo do Catar, quando marcou sete gols e distribuiu duas assistências em sete jogos. O atacante foi eleito o melhor jogador do torneio e levou a Argentina ao tri mundial.