Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela sétima vez pela Fifa - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 27/02/2023 18:49

Pela sétima vez na carreira, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Na cerimônia do The Best, realizada nesta segunda-feira (27), em Paris, na França, o argentino superou os franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema na disputa pelo prêmio.

A votação do The Best levou em consideração o período entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. Messi viveu o seu melhor momento durante a Copa do Mundo, tendo feito sete gols e duas assistências em sete jogos. Ele foi o melhor jogador da competição e levou a Argentina ao tri mundial.

Foi a sétima vez que Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Ele venceu o prêmio também em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Além disso, ele também tem uma Bola de Ouro que conquistou em 2021, ano que a entidade considerou Robert Lewandowski como o melhor do mundo.

No meio de 2021, Messi saiu do Barcelona e acertou com o Paris Saint-Germain. Em sua temporada de estreia, foi discreto e fez apenas 11 gols e 15 assistências em 34 jogos. Mas recuperou o protagonismo em 2022/23, onde já soma 17 gols e 16 assistências em 28 jogos.

Em segundo lugar na disputa ficou Karim Benzema. O centroavante francês fez 44 gols e 15 assistências em 46 jogos em 2021/22, sendo o destaque do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões e o vencedor da Bola de Ouro, que foi entregue antes da Copa do Mundo.

Já Kylian Mbappé completou o pódio. Em 2021/22, o craque francês foi o destaque da sua equipe com 39 gols e 26 assistências em 46 jogos, além de ser o artilheiro da Copa do Mundo com oito gols - sendo três na final contra a Argentina. Em 2022/23, ele já soma 29 gols em 29 partidas.

Seleção do ano sem Vinícius Júnior

Um dos principais nomes do futebol nas últimas duas temporadas, o brasileiro Vinícius Júnior ficou de fora da seleção dos melhores do ano. Autor do gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões em 2022, o atacante ficou entre os 14 melhores do mundo, mas não foi finalista do The Best e foi "esquecido" da seleção montada pela FIFPro.

A seleção de 2022 foi formada por: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Virgil van Dijk e João Cancelo; Kevin de Bruyne, Casemiro, Luka Modric e Lionel Messi; Karim Benzema, Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Alexia Putellas se mantém no topo no futebol feminino

No futebol feminino, a vencedora foi a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona. A jogadora da equipe catalã foi eleita a melhor do mundo em 2021 e voltou a receber o prêmio pelo desempenho em 2022. Ela também venceu a Bola de Ouro nas últimas duas temporadas.

Homenagem para Pelé

Falecido no dia 29 de dezembro de 2022, Pelé recebeu mais uma homenagem da Fifa. Na abertura do 'The Best', o Rei do futebol foi homenageado com um troféu especial. A honraria foi entregue pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno para a viúva Márcia Aoki. O presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, exaltou o maior jogador de todos os tempos.

"Pelé é o futebol. Nós perdemos o Pelé, sentimos falta dele, mas ele é eterno e estará sempre entre nós", disse o presidente da Fifa.

Richarlison é derrotado no Prêmio Puskas

O polonês Marcin Oleks foi o vencedor do Prêmio Puskas. O atleta, que perdeu uma parte da perna esquerda em um acidente em 2010, recebeu o troféu das mãos dos ex-jogadores Alessandro Del Piero e Carli Lloyd. Ele superou o brasileiro Richarlison na decisão.

Confira todas as premiações do Fifa The Best:

Melhor jogador do mundo: Lionel Messi

Melhor jogadora do mundo: Alexia Putellas

Melhor goleiro do mundo: Emiliano Martínez

Melhor goleira do mundo: Mary Earps

Melhor treinador do mundo: Lionel Scaloni

Melhor treinadora do mundo: Sarina Wiegman

Prêmio Puskas: Marcin Oleksy

Prêmio FIFA Fan: torcida da Argentina na Copa do Mundo

Prêmio Fair Play: Luka Lochoshvili