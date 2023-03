Thiago Silva pôde votar para o prêmio "The Best" por ser o capitão da seleção brasileira - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/02/2023 17:14

O zagueiro e capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, ironizou a posição do argentino Julián Álvarez na lista de melhores jogadores do mundo do prêmio "The Best", da Fifa. O centroavante argentino ficou em sétimo lugar em tal ranking.

"Piada isso aí", disse Thiago Silva, em um comentário nas redes sociais. A postagem ironizava o fato de Álvarez não ser titular unânime no Manchester City e da seleção argentina, e mesmo assim configurar como sétimo melhor jogador do mundo.

O zagueiro teve direito a votar no seu Top 3 de melhores jogadores do mundo pelo fato de ser capitão da seleção brasileira. Thiago Silva elegeu Neymar como primeiro lugar, Lionel Messi em segundo e Karim Benzema em terceiro.

A posição de Julián Álvarez se dá graças à votação popular. O argentino foi o terceiro mais votado pelo público e conseguiu 9 pontos no ranking final, estando na frente dos brasileiros Neymar e Vini Jr.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO "THE BEST"