Publicado 28/02/2023 17:13

O torcedor do Mallorca que chamou Vinícius Júnior, do Real Madrid, de "macaco" na partida do dia 5 de fevereiro, pelo Campeonato Espanhol, recebeu uma multa de 4 mil euros (aproximadamente R$ 22 mil na cotação atual) e está proibido de entrar nos estádios por 12 meses.

Em um primeiro momento, a polícia da Espanha havia proposto uma punição de 3 mil euros e seis meses sem entrar nos estádios, mas o período foi dobrado pela Comissão Estatal e a multa ampliada em mil euros.



Treze dias após os ataques ao jogador brasileiro, o torcedor de 20 anos foi flagrado proferindo insultos racistas a um jogador do Villarreal. De acordo com o jornal espanhol "As", ele sofrerá uma segunda sanção.