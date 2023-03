Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pode ser o palco da final da Copa Sul-Americana - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/02/2023 17:48 | Atualizado 28/02/2023 17:49

Em meio aos rumores desde o fim da última temporada, a Conmebol deseja que a final única da Copa Sul-Americana de 2023 seja realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação é do site "UOL Esporte".

Uma reunião do conselho da entidade deve ocorrer na segunda quinzena de março. Na ocasião, a Conmebol espera definir também o local da final única da Libertadores, que não deve ser no Brasil justamente pelo país receber a decisão da Sul-Americana.

Em 2022, a Libertadores foi decidida em Guayaquil, no Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, com a partida entre Flamengo e Athletico-PR, vencida pelo rubro-negro carioca por 1 a 0. A Sul-Americana, por sua vez, vencida pelo Independiente del Valle por 2 a 0 sobre o São Paulo, teve sua final sediada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.



Vale lembrar que o Botafogo disputará a Sul-Americana nesta temporada. A curiosidade de a grande decisão estar prevista para o dia 28 de outubro (data de nascimento do ídolo Garrincha) e possivelmente ser realizada no estádio que leva o nome do ex-craque anima a torcida alvinegra.