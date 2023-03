Cristiano Ronaldo garantiu a liderança para o Al Nassr no Campeonato Saudita - Divulgação/Al Nassr

Publicado 28/02/2023 18:08

Maior contratação da história do futebol da Arábia Saudita, o atacante Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Liga Saudita. Em seu primeiro mês vestindo a camisa do Al Nassr, o craque português marcou oito gols e deu duas assistências em quatro jogos disputados.

Cristiano Ronaldo marcou um gol no empate por 2 a 2 com o Al Fateh, fez três na goleada sobre o Al Wehda por 4 a 0, deu duas assistências na vitória por 2 a 1 sobre o Al Taawon e marcou novamente três vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Damak, no último sábado (25).

Em apenas quatro jogos, Cristiano Ronaldo chegou a oito gols e já entrou na disputa pela artilharia da Liga Saudita. Ele está atrás apenas dos brasileiros Anderson Talisca (13), companheiro de time, e Carlos Junior (12), do Al Shabab, além do marroquino Hamdallah (11), do Al Ittihad.

Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e publicidade. O clube saudita lidera a competição com 43 pontos. O rival Al Ittihad é o segundo colocado, com 41.