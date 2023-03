Tottenham terá pista de kart em seu estádio - Divulgação/Tottenham

Tottenham terá pista de kart em seu estádioDivulgação/Tottenham

Publicado 28/02/2023 13:01

O Tottenham anunciou, nesta terça-feira (28), uma parceria com a Fórmula 1 para a construção de uma pista de kart em seu estádio. Em publicação, o clube inglês divulgou que a estrutura será montada debaixo das arquibancadas do Tottenham Hotspur Stadium, no norte de Londres.

A temporada da Premier League tem previsão de encerramento no fim do mês de maio, e o clube pretende inaugurar as novas instalações entre setembro e novembro, quando a 2023/2024 já estiver em andamento.

"A experiência (na pista de kart) será um destino (turístico) e um lugar em que famílias, amigos e aspirantes a pilotos de todo o mundo desejarão visitar e aproveitar, engajando novos públicos e promovendo uma entrada acessível ao mundo do esporte a motor. Nossas marcas compartilham as visões de criar oportunidades de carreira que mudem vidas, de promover a diversidade e a inclusão, como pela recém anunciada academia (o programa de pilotos), além de conduzir (o projeto) com sustentabilidade ambiental", destacou Stefano Domenicali, CEO e presidente da Fórmula 1.

O clube inglês também revelou dará início a um programa de captação de talentos da modalidade praticada em âmbito local, visando se tornar formador de pilotos na categoria.