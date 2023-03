LeBron James vai passar por opiniões médicas após lesão - Foto: AFP

Publicado 28/02/2023 12:20

Astro do Los Angeles Lakers, LeBron James sentiu uma lesão no pé direito na partida contra o Dallas Mavericks, no último domingo, e deverá ficar fora das quadras da NBA por tempo indeterminado. As informações são do jornalista norte-americano Shams Charania.

LeBron já estava sentindo dores no local antes do jogo. No entanto, segundo Charania, o astro estava lidando com elas, e entrou em quadra contra o Dallas Mavericks. Mesmo com o agravamento da dor, ele permaneceu na partida, marcou 26 pontos, e ainda viu os Lakers virarem o placar e vencerem por 111 a 108.

Agora, LeBron vai passar por opiniões médicas e ficar longe dos Lakers sem tempo determinado. Após a partida do último domingo, ele apareceu em um vídeo saindo do estádio em Dallas mancando. Além disso, ele fez uma publicação nas redes sociais indicando que, de fato, a situação não é boa. O time do astro ainda não se posicionou oficialmente.

LeBron limps out of AAC — with a 27-point comeback win. pic.twitter.com/7jbcN5JgUG — Brad Townsend (@townbrad) February 27, 2023

LeBron James após lesão no pé direito Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar da lesão do ala, de 38 anos, os Lakers ainda desejam uma vaga na disputa de Play-in do Oeste. Em fim de temporada, a franquia dos Los Angeles venceu 29 partidas, perdeu 32, e, por isso, ocupa a 12ª colocação de sua conferência. O próximo compromisso do time é nesta terça-feira diante do Memphis Grizzlies.