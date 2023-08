Roger Ibañez, zagueiro da Roma - AFP

Publicado 07/08/2023 10:30 | Atualizado 07/08/2023 11:01

Rio - Titular da seleção brasileira em amistoso com o Marrocos, em março, o zagueiro Roger Ibáñez está de saída da Roma rumo ao futebol da Arábia Saudita. O jogador de 24 anos vai defender o Al-Ahli, segundo revelou nesta segunda-feira o próprio técnico do time italiano, José Mourinho.

"Seja feliz 'Garoto'. Eu sei que você vai sentir minha falta. Obrigado por sua última camisa. Agora você pode pagar um bom jantar para mim e meus 'funcionários'. Aproveite a Arábia Saudita", disse o treinador português abaixo de uma foto em que segura a última camisa de Ibáñez durante atividade na Roma.

Os dois clubes ainda não se manifestaram oficialmente sobre a transferência que pode alcançar até 35 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões) para a equipe italiana caso o brasileiro alcance metas específicas no time saudita. Ibáñez deve assinar por quatro temporadas.

A transferência é mais um reforço para o renovado futebol saudita, que virou o novo polo de atração de grandes jogadores da Europa. A maioria, contudo, já superou os 30 anos e acumula títulos e feitos no carreira, caso de Cristiano Ronaldo e Benzema, por exemplo.

O brasileiro, no entanto, ainda é considerado novo para o futebol europeu e era considerado promissor para o continente, onde se concentram os melhores do mundo na atualidade. Ibáñez vinha sendo monitorado por grandes clubes da Europa, principalmente após as primeiras convocações para a seleção brasileira.

Ele foi chamado para a equipe nacional pela primeira vez ainda pelo técnico Tite, meses antes da Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro e dezembro do ano passado. O defensor fez sua estreia no amistoso com a Tunísia no dia 27 de setembro

Neste ano, havia sido chamado pelo técnico interino Ramon Menezes para o amistoso com Marrocos, no fim de março. Naquela partida, em que o Brasil foi derrotado por 2 a 1, Ibáñez foi titular.