Fernando Diniz - Vitor Silva/CBF

Publicado 06/11/2023 11:00 | Atualizado 06/11/2023 11:01

Rio - A CBF anunciou nesta segunda-feira a data do primeiro jogo da Seleção em 2024. O Brasil vai encarar a Inglaterra, em Wembley, no dia 23 de março, em um amistoso. No mesmo mês, a equipe, que será comandada por Fernando Diniz, também vai encarar a Espanha.

"O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O Brasil volta a enfrentar um adversário europeu em um amistoso após quatro anos. A última vez havia sido contra a República Tcheca, em março de 2019. Neste ano, a Seleção encara a Colômbia, em Bogotá, no próximo dia 16, e a Argentina, no Maracanã, no próximo dia 21. Ambas as partidas pelas Eliminatórias.