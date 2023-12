Messi foi eleito o atleta do ano pela revista 'Time' - AFP

Messi foi eleito o atleta do ano pela revista 'Time'AFP

Publicado 05/12/2023 15:25 | Atualizado 05/12/2023 15:28

Estados Unidos - O craque argentino Lionel Messi revelou, em entrevista à revista 'Time', que ficou balançado por proposta da Arábia Saudita. O camisa 10 acabou optanto pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, depois de não conseguir retornar ao Barcelona.

"Também é verdade que mais tarde pensei muito em ir para a Liga Saudita, onde conheço o país e eles criaram uma competição muito poderosa, que pode se tornar uma liga importante num futuro próximo. Como embaixador do turismo do país, foi um destino que me atraiu, sobretudo porque gostei de tudo o que visitei, pela forma como o futebol está a crescer e pelo esforço que estão fazendo para criar uma competição de topo", declarou o jogador.

Lionel Messi foi eleito o atleta do ano pela revista 'Time', nesta terça-feira (5). A premiação foi criada em 2019, como uma eleição paralela a que elege a personalidade do ano. O argentino levou o troféu em seu ano de estreia na Liga Norte-Americana de Futebol.

Nos Estados Unidos, em 2023, entrou em campo 14 vezes com o Inter Miami, marcou 11 gols e levou a equipe à conquista da Copa das Ligas. O clube, porém, ficou fora dos playoffs da MLS.

Confira a lista de atletas já eleitos pela 'Time':

. 2019 - seleção feminina de futebol dos Estados Unidos

. 2020 - LeBron James (basquete)

. 2021 - Simone Biles (ginástica)

. 2022 - Aaron Judge (beisebol)

. 2023 - Lionel Messi (futebol)