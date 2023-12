Pep Guardiola é o treinador do Manchester City - AFP

Publicado 05/12/2023 14:57

Após um começo de temporada conturbado, o Manchester City reencontrou sua melhor forma e vem de nove partidas sem perder na Premier League e na Liga dos Campeões. Treinador do atual campeão do campeonato nacional, o espanhol Pep Guardiola afirmou que, se manter o mesmo ritmo, os "Citizens" vencerão novamente a competição.

"Meu sentimento hoje é de que vamos ganhar a Premier League. Se jogarmos no nível que mostramos contra o Liverpool e o Tottenham, vamos ganhar de novo. As pessoas não acreditam depois de três empates, mas vamos fazer de novo, sabendo que não é fácil." declarou Guardiola, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

O Manchester City busca ser o primeiro clube da Inglaterra a vencer a Premier League quatro vezes consecutivas. Em 2022/23, a equipe comandada por Pep Guardiola conquistou a competição após tirar uma desvantagem de oito pontos para o Arsenal e faturou seu quinto título do torneio.

Entretanto, na atual temporada, ocupa a terceira colocação, com três pontos de distância do líder Arsenal. Ademais, vem de três empates no campeonato, diante de Chelsea (4 a 4 em Londres), Liverpool (1 a 1 em casa) e Tottenham (3 a 3 em casa). Mesmo assim, o Manchester City, que vem de seis partidas sem perder na Premier League, segue vivo na luta pelo tetracampeonato.

Além disso, o Manchester City também luta pelo bicampeonato da Liga dos Campeões. Os ingleses são líderes do Grupo G, com 100% de aproveitamento: 5 vitórias em cinco partidas. A equipe de Guardiola também possui o melhor ataque da fase de grupos, empatado com Arsenal e Atlético de Madrid.