Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiroULISES RUIZ / AFP

Publicado 05/12/2023 13:05

Rio - A advogada da jovem, de 23 anos, que acusa Daniel Alves de agressão sexual oficializou o pedido de 12 anos de prisão para o lateral-direito. A formalização por parte da acusação acontece nesta terça-feira. O pedido é a pena máxima no país para crimes de estupro. As informações são do portal "UOL".

A defesa do brasileiro tem cinco dias úteis para apresentar um documento final à Audiência de Barcelona. Com toda a documentação em mãos, a corte definirá uma data para o julgamento, que deve acontecer no começo do ano que vem.

Daniel Alves pagou à Justiça R$ 800 mil (150 mil euros) para que, em caso de condenação, a pena máxima seja reduzida pela metade. A acusação não concorda com o pagamento da multa atenuante, mas é um procedimento legal da Justiça da Espanha.

No fim do mês passado, o Ministério Público da Espanha pediu pena de nove anos de prisão para Daniel Alves. O lateral, de 40 anos, está detido desde o começo do ano. A defesa do veterano tentou que o processo fosse respondido em liberdade em algumas ocasiões, mas não conseguiu. O fato que gerou a prisão e processo do jogador aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado em uma boate em Barcelona.

A jovem, de 23 anos, alega ter sido estuprada por Daniel Alves no banheiro da casa noturna. O brasileiro inicialmente negou qualquer envolvimento com a jovem, porém, posteriormente afirma que teve relações sexuais consensuais com a suposta vítima.