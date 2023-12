Rodri foi o responsável por marcar o gol do título do City na Liga dos Campeões deste ano - Darren Staples / AFP

Inglaterra - O volante Rodri, do Manchester City, revelou estar ansioso para a disputa do Mundial de Clubes. Aos 27 anos, o espanhol já conquistou praticamente todos os troféus possíveis pelo clube inglês, mas falta um, que será disputado na Arábia Saudita, neste mês.

"Poderia dizer que ganhei tudo (se vencer o Mundial), e esse é o mais singular e icônico (título) que posso alcançar no futebol", declarou Rodri. "É a primeira vez na história do City que jogamos o Mundial. Creio que é um dos troféus mais importantes que você pode ganhar na sua carreira", reforçou.

O Manchester City fará seu primeiro jogo no Mundial no dia 19 de dezembro, na semifinal, contra o vencedor de León, do México, e Urawa Red Diamonds, do Japão. O Fluminense, representante sul-americano na disputa, estreia um dia antes. Na primeira fase, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, enfrenta o Auckland City, da Nova Zelândia. O time vencedor jogará nas quartas de final contra o Al-Ahly, do Egito, para definir o rival do Tricolor.

Mesmo com amplo domínio dos times europeus no torneio, Rodri alertou para as decisões equilibradas nos últimos anos, especialmente dos rivais ingleses: "Cada ano é mais difícil. Nunca subestimaremos os outros times. São fortes, campeões dos seus continentes, por isso merecem crédito. Acho que vai ser muito exigente e espero que o nível seja alto. Haverá grandes equipes nesta competição".

Rodri conquistou três taças do Campeonato Inglês (2021, 2022 e 2023), uma Liga dos Campeões (2022/23) duas Copas da Liga (2020 e 2021), Copa da Inglaterra (2023), Supercopa da Inglaterra (2019) e Supercopa da Uefa (2023). O volante deseja adicionar o Mundial de Clubes à galeria.