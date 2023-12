Gabigol e Nino foram expulsos no Fla-Flu, que terminou empatado em 1 a 1 no Maracanã - Reprodução / Premiere

Publicado 05/12/2023 12:45

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta terça-feira (5) o zagueiro Nino e o atacante Gabigol pelas expulsões no clássico entre Flamengo e Fluminense, no último dia 11 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor tricolor pegou pena mínima, enquanto o camisa 10 rubro-negro foi absolvido.

O clássico entre Flamengo e Fluminense terminou empatado por 1 a 1. Já nos minutos finais da partida, o zagueiro e o atacante se desentenderam, e foram expulsões. Na ocasião, Gabigol fez uma falta em Nino, que não gostou e encarou o rival. Ambos discutiram, e o zagueiro tricolor chegou a agredi-lo com a mão no pescoço. O árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou os dois.

Gabigol foi enquadrado em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), enquanto Nino foi em apenas um. O árbitro Wilton Pereira Sampaio justificou na súmula que o zagueiro foi expulso por "ir de encontro ao seu adversário, após receber uma peitada do mesmo, segurar com as duas mãos o pescoço do referido adversário, por duas vezes, de forma agressiva e hostil, gerando um ato conflitivo".

Ambos estão livres para a última rodada. Nino, que pegou pena mínima, já cumpriu a suspensão e poderá entrar em campo diante do Grêmio, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já Gabigol, que foi absolvido, estará à disposição para o duelo contra o São Paulo, no mesmo dia e horário, no Morumbi.