Renato Marques fez dois gols na vitória do América-MG sobre o Bahia, pelo BrasileirãoJoão Zebral / América-MG

Publicado 05/12/2023 13:05

na vitória de seu time por 3 a 2 sobre o Bahia, no domingo (3). O jogador causou polêmica na segunda,

Atacante do América-MG, Renato Marques foi às redes sociais negar que recebeu dinheiro por ter marcado dois gols, no domingo (3). O jogador causou polêmica na segunda, ao comentar cobrando o Pix prometido pelo humorista Dihh Lopes pelo resultado da partida.

"Houve muita brincadeira promovida pelo humorista, torcedor do Santos, sobre a oferta de Pix para o jogo do América. Fui pego de surpresa com um falso comprovante de Pix feito para a minha conta. Não recebi nenhum dinheiro pelos gols que fiz e nem receberia. Deixou de ser uma brincadeira. Não serei prejudicado por mentiras", escreveu Renato Marques nos stories do Instagram.

Antes do jogo entre América-MG e Bahia, o humorista Dihh Lopes, torcedor do Santos, brincou que faria um Pix de R$ 50 mil para o jogador do América-MG que fizesse gol no confronto. O atacante marcou duas vezes e escreveu:

"Faz o Pix, irmão".



Após o comentário, o América-MG, já rebaixado e que não vencia há 15 jogos, prometeu apurar o caso. Na véspera do confronto, torcedores de outros clubes que lutam contra o rebaixamento fizeram vários depósitos via Pix na conta do clube mineiro, que repudiou a ação e prometeu doar os valores para ações sociais.

Com a derrota, o Bahia se manteve na zona de rebaixamento, com 41 pontos, um atrás do Vasco e dois, do Santos, que também perderam na 37ª rodada. Os três clubes lutam para fugir da última vaga de rebaixado para a Série B do Brasileirão.