Taça Serie A - Divulgação

Publicado 05/12/2023 16:45

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) produziu três taças do Campeonato Brasileiro para a última rodada. Os troféus serão enviados para os jogos de Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, que são os três times com mais chances de título.

Além disso, a entidade também triplicou a quantidade de medalhas para os campeões. Serão 65 medalhas destinadas ao campeão, conforme previsto no regulamento. O campeão também poderá solicitar a compra de mais 50.

A CBF confirmou que haverá uma cerimônia do local do clube campeão. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão; o Atlético-MG encara o Bahia, na Fonte Nova; e o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbi. Os jogos da última rodada serão realizados em horário simultâneo.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 69 pontos e tem três a mais do que o vice-líder Atlético-MG e o terceiro colocado Flamengo. O Alviverde não tem como ser superado em pontos e só perde o título se tiver o saldo de gols superado (a diferença é de 8 para o Galo e 16 para o Rubro-Negro).