Wellington Paulista se aposentou após fim de contrato com o América-MG - Divulgação/América-MG

Publicado 05/12/2023 21:05

Belo Horizonte - Experiente atacante de 40 anos, com passagens por Botafogo e Fluminense, Wellington Paulista anunciou a aposentadoria do futebol. Ele tinha contrato com o América-MG até o fim deste ano, mas já foi liberado pelo clube e optou por pendurar as chuteiras após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Wellington Paulista estava no América desde o começo de 2022. Pelo Coelho, foram 56 partidas e 14 gols marcados, sete no ano passado e sete na atual temporada. Ele confirmou o fim da trajetória como profissional em entrevista ao site "ge".



O agora ex-jogador é o terceiro maior artilheiro da "era dos pontos corridos" do Campeonato Brasileiro, com 109 gols marcados, atrás apenas de Diego Souza (130) e Fred (158). Ao seu lado, Gabigol, do Flamengo, aparece com a mesma quantidade e deve entrar no pódio em 2024.

Revelado pela Juventus-SP, Wellington Paulista surgiu no cenário dos gigantes da elite em 2006, quando assinou com o Santos, mas alavancou dois anos depois ao jogar pelo Botafogo. Ele ganhou projeção e foi parar no Cruzeiro na temporada seguinte, onde teve o melhor desempenho de sua carreira, com 66 gols em 152 jogos, além de 17 assistências na passagem que durou até 2012.

Além das equipes citadas, o ex-atacante também vestiu as camisas de Palmeiras, Internacional, Fluminense, Chapecoense e Fortaleza no Brasil, além de West Ham (ING) e Alavés (ESP) na Europa.