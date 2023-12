Gabriel Jesus marcou em vitória do Arsenal - AFP

Gabriel Jesus marcou em vitória do ArsenalAFP

Publicado 05/12/2023 19:58

Inglaterra - Atual líder do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu mais uma na competição. Em uma partida cheia de gols longe de seus domínios, o clube londrino levou a melhor sobre o Luton Town por 4 a 3 e chegou aos 36 pontos na ponta da competição.

Os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus tiveram destaque na partida. Ele balançaram as redes em duas oportunidades, fazendo os dois primeiros gols do Arsenal. Osho e Abebayo deixaram tudo igual para os donos da casa no primeiro tempo.

Após o intervalo, a partida seguiu bem aberta. Barkley virou para o Luton Town, porém, logo depois, Havertz empatou novamente para os Gunners. Nos acréscimos, Declan Rice apareceu para dar a vitória para o líder da Premier League.

O Arsenal voltará aos gramados no próximo sábado, novamente fora de casa, contra o Aston Villa. Já o Luton Town tem mais uma parada duríssima em casa. O rival será o Manchester City, no dia seguinte. As partidas são válidas pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.