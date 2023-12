Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 05/12/2023 18:15

Rio - Aguardado para assumir a seleção brasileiro a partir de junho de 2024, Carlo Ancelotti deverá receber uma proposta do Real Madrid de renovação de contrato. De acordo com o jornal espanhol "El País", o maior vencedor da Liga dos Campeões só está aguardando o início da fase de mata-mata da maior competição de clubes de Europa para apresentar a oferta ao italiano.

Ancelotti tem contrato até junho de 2024 e é aguardado após a esta data para assumir a seleção brasileira. No entanto, o italiano jamais confirmou o acerto com a CBF. As oitavas de finais da Liga dos Campeões vão acontecer entre o fim de fevereiro e o começo de março.

O treinador tem um vasto currículo no futebol europeu tendo treinado clubes com Milan, Chelsea e Real Madrid. Interino, Fernando Diniz, que também dirige o Fluminense, tem contrato com a CBF até junho de 2024.