Luis Suárez, atacante do Grêmio Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 05/12/2023 17:48

Rio - Luis Suárez está de saída do Grêmio. Após se despedir do clube gaúcho na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (3), em Porto Alegre, o craque uruguaio tem um acerto encaminhado com o Inter Miami, dos Estados Unidos, segundo informações do jornal "The Athletic".

O acordo com o Inter Miami está por detalhes. O clube americano deve oficializar a contratação de Suárez após o término do Campeonato Brasileiro. O jogador reencontrará ex-companheiros de Barcelona como Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba.

O contrato de Luis Suárez com o Inter Miami será de uma temporada. O jogador, de 36 anos, defendeu o Grêmio em 2023. Ao todo, foram 54 jogos, 27 gols e 17 assistências, sendo 15 gols e 11 assistências no Campeonato Brasileiro.

A despedida oficial de Suárez acontecerá nesta quarta-feira (6). O Grêmio visita o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. O clube gaúcho já está garantido na Libertadores e busca confirmar a vaga na fase de grupos.