Karim BenzemaDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 05/12/2023 21:50

Arábia Saudita - Faltando uma semana para a estreia do Mundial de Clubes, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, viveu um dia de boas notícias. O volante N'Golo Kanté e o atacante Karim Benzema treinaram nesta terça-feira. Ambos estão se recuperando de lesões que tiveram recentemente.

O ex-jogador do Real Madrid deixou o jogo contra o Al-Khaleej, na última quinta, após sentir dores na região lombar. Ele não foi relacionado para a partida contra o Sepahan, pela Champions da Ásia. Apesar de participar da atividade, Benzema ainda está em processo de recuperação de sua lesão.

Já Kanté não atua há quase um mês. O francês está em estágio mais avançado e já à disposição de Marcelo Gallardo para a partida contra o Dhamk, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Saudita. Outro jogador que também não atua há um mês é Romarinho. O ex-jogador do Corinthians ainda não voltou aos treinamentos.

A estreia do Al-Ittihad no Mundial de Clubes é na próxima terça, dia 12, contra o Auckland City. O vencedor deste confronto encara o Al Ahly, do Egito, para decidir o adversário do Fluminense na semifinal da competição.