Publicado 05/12/2023 19:32

Rio - A etapa de Copacabana do Rei e Rainha do Mar prometia ser especial, e será. Repleta de novidades, a edição acontece neste final de semana, sábado e domingo, dias 9 e 10, para o maior número de atletas da história do festival: mais de 5 mil participantes estão confirmados. Já com algumas provas com inscrições esgotadas, as últimas vagas do evento estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br.

O público da etapa também é plural para celebrar a chegada do verão e o encerramento da temporada 2023. Representantes de todas as regiões do país, sendo mais de 20 estados brasileiros, estarão presentes na orla do posto 5 da praia de Copacabana. Além dos diversos sotaques, as provas do programa do RRM – Copacabana também terão outros idiomas. Inscritos de Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Portugal, México e Argentina estão confirmados no evento.

Os milhares de atletas se dividem entre uma dezena de provas, pela primeira vez divididas em dois dias de realização, outra novidade da etapa. Logo no primeiro dia do festival acontece mais um lançamento do Rei e Rainha do Mar: o Super 3. A prova é de revezamento em equipe, com opções feminina, masculina e mista, cada um dos três nadando o circuito de 500 metros, totalizando 1,5 km. Também no sábado acontecem as provas de Beach Run e Beach Biathlon, infantis e natação Open (500 m).

Já no domingo, os nadadores caem na água para as disputas mais longas, com destaque para o desafio Super Challenge, com percurso de 10 km, e Challenge, de 5 km. A prova Sprint (1 km) e Classic (2,5 km) acontecem no mesmo dia. A etapa em Copacabana encerra o calendário 2023 do evento, após visitar praias de Cabo Frio e a tão aguardada estreia em Niterói, todas com o alto astral que é marca registrada do festival.