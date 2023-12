Leandro Damião está de saída do futebol japonês - Divulgação/Kawasaki Frontale

Publicado 05/12/2023 17:57 | Atualizado 05/12/2023 17:59

Rio - Após cinco temporadas no Kawasaki Frontale, o atacante Leandro Damião está de saída do futebol japonês e pode voltar ao Brasil em 2024. Ex-Flamengo, o jogador ficará livre no mercado e já recebeu sondagens de Internacional e São Paulo, além de uma proposta de um clube mexicano.

O centroavante deve resolver seu futuro ainda no mês de dezembro e poder começar o ano que vem já em seu novo clube.

No próximo sábado (9), Leandro Damião entrará em campo pelo Kawasaki Frontale contra o Kashiwa Reysol, em duelo válido pela final da Copa do Imperador do Japão. A decisão marcará a sua despedida.

Revelado pelo Internacional, Damião teve passagens pelo Santos, Cruzeiro e Flamengo. Desde 2019 no futebol japonês, o centroavante é um dos grandes jogadores do atual elenco do Frontale. Por lá ele fez 177 jogos, marcou 71 gols e deu 26 assistências.