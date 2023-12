Mbappé, Messi e Haaland buscam prêmio de melhor do mundo do The Best 2023 - Divulgação / Fifa

Mbappé, Messi e Haaland buscam prêmio de melhor do mundo do The Best 2023Divulgação / Fifa

Publicado 14/12/2023 11:28

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (14), os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo no The Best 2023. O craque argentino do Inter Miami, Lionel Messi, atual vencedor da premiação, terá a concorrência do norueguês Haaland, do Manchester City, e do francês Mbappé, do PSG. O ganhador será revelado em Londres, na cerimônia agendada para o dia 15 de janeiro de 2024.

O período de avaliação do The Best 2023, para os homens, é mais curto que o usual. Os jogadores são julgados desde 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à Copa do Mundo no Catar, até o dia 20 de agosto de 2023.

Haaland fechou a temporada europeia com 56 gols feitos. Por isso, recebeu o prêmio de melhor jogador da Europa em 2022/23, a Chuteira de Ouro, englobando o recorde de 36 gols no Campeonato Inglês, e a artilharia da Liga dos Campeões (12 gols). Além de ter levantado os dois troféus, também foi importante na conquista da Copa da Liga pelo Manchester City, fechando a Tríplice Coroa.

Lionel Messi, no período, se tornou o maior artilheiro das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), com 496 gols. O argentino, junto a Mbappé, terminou a temporada europeia com o título do Campeonato Francês.

Os indicados ao prêmio já haviam sido anunciados em setembro. A lista tinha 12 nomes, sendo metade de jogadores do Manchester City. É válido lembrar que Vini Jr, atacante do Real Madrid e nome brasileiro de maior destaque na Europa, não foi incluído.