Realizada em abril de 2023, a ação oficializou a entrada do verbete "Pelé" no dicionárioReprodução / SporTV

Publicado 14/12/2023 14:04

Rio - A campanha 'Pelé no Dicionário', desenvolvida pelo SporTV em parceria com a agência End to End em homenagem ao Rei do Futebol, continua a receber prêmios. Agora, a ação ganhou troféus de ouro em duas categorias do AMPRO Globes Awards, maior premiação de live marketing do Brasil.

A ação oficializou a entrada do verbete "Pelé" no dicionário da língua portuguesa. Inclusive, contou com o apoio da Memorabília do Esporte, do Santos Futebol Clube e da Pelé Foundation, além de registrar mais de 100 mil assinaturas. A homenagem, que foi realizada em abril de 2023, já acumulou diversas conquistas.

Em setembro, a campanha levou oito prêmios no Festival Internacional de Lisboa, sendo cinco ouros, uma prata e dois Grand Prix, prêmio hors concours da cerimônia: "Estamos muito contentes com todo o reconhecimento desta ação histórica que homenageia o melhor de todos os tempos. Eternizar o nome do Pelé no dicionário é algo muito significativo", declarou Bruno Brum, CMO da agência End to End.