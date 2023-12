Jogo das Estrelas, organizado por Zico, tem mais uma edição no Maracanã - Agência O Dia

Jogo das Estrelas, organizado por Zico, tem mais uma edição no MaracanãAgência O Dia

Publicado 14/12/2023 13:55 | Atualizado 14/12/2023 13:58

A organização do Jogo das Estrelas, tradicional evento de fim de ano de Zico, anunciou os primeiros nomes da pelada de fim de ano no Maracanã, no dia 27. Além do anfitrião, ídolos e ex-jogadores do Flamengo confirmaram a presença em mais uma edição. Entretanto, um desejo do Jogo das Estrelas não será possível, que é Cristiano Ronaldo.



Responsável pela organização do evento, Júnior Coimbra, filho de Zico, tentou trazer Cristiano Ronaldo ao Brasil, e entrou em contato com seu estafe, mas não houve acerto por causa dos compromissos do português no Al-Nassr.



Entre os velhos conhecidos da torcida do Flamengo estão: Mozer, Andrade, Adílio, Aldair, Sávio, Djalminha, Leonardo, Petkovic, Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Athirson, Juan (lateral), Jônatas, Mancuso, Alex e Ronaldo Angelim.



Outros nomes que fizeram história em clubes do futebol brasileiro e da Europa também estão confirmados. Éder Aleixo, Aloísio Chulapa, Amoroso, Amaral, D’Alessandro.



Entre os jogadores em atividade, Geromel (Grêmio), Luciano (São Paulo), Claudinho (Zenit) e Marcos Felipe e Gilberto (Bahia) já estão garantidos na pelada beneficente. A organização pretende anunciar outros nomes que atuam no exterior nos próximos dias.

"Ainda não anunciamos os nomes lá de fora, mas eles virão. Às vezes é difícil conseguir jogadores do exterior por causa do calendário, já que alguns campeonatos não param", disse Júnior Coimbra.



Os ingressos para o Jogo das Estrelas já estão à venda, pelo site da Eleven Tickets, com valores entre R$ 25 (meia-entrada) e R$ 90. as entradas também podem ser adquiridas nas lojas oficiais do Flamengo na Gávea, no Barra Shopping e no Shopping Nova América, de 18 a 27, das 10h às 16h (só não haverá atendimento nos dias 24 e 25).



Ou na bilheteria 2 do Maracanã, que só abrirá para vendas no dia 21, das 10h às 17h (também não haverá funcionamento nos dias 24 e 25). As gratuidades, inclusive, só poderão ser retiradas no estádio.