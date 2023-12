Germán Cano já com a nova camisa de treino do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 14/12/2023 11:42

O Fluminense realiza o primeiro treino em Jidá, na Arábia Saudita, nesta quinta-feira (14) com uma novidade. O Tricolor estreia a nova camisa de treino para 2024.

O planejamento inicial era utilizar as camisas verde - para os jogadores - e grená - comissão técnica - somente nas atividades da próxima temporada. Entretanto, a Umbro, fornecedora de material esportivo do Fluminense, optou por antecipar o lançamento para os treinos do Mundial de Clubes.



Devido à regra da Fifa que só permite aos clubes utilizarem o patrocinador master, a empresa achou melhor já enviar ao Tricolor a nova camisa, do que ter que confeccionar mais da de 2023, sem os outros patrocinadores.



O Fluminense terá, ao todo, quatro dias de treinos até a estreia na semifinal do Mundial de Clubes, na segunda-feira (18), às 15h. O adversário sairá do confronto entre Al-Ittihad (Arábia Saudita) e Al Ahly (Egito), que jogam na sexta (15), no mesmo horário.