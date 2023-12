Guilherme Madruga, volante do Botafogo-SP, foi indicado ao Prêmio Puskas, da Fifa - Divulgação

Publicado 14/12/2023 14:12

A Fifa divulgou na tarde desta quinta-feira (14) os três finalistas que estão concorrendo ao Prêmio Puskas, entregue ao gol mais bonito do ano. Entre eles, se encontra um brasileiro: o volante Guilherme Madruga, que defende o Botafogo-SP.

O golaço de Madruga foi feito pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na partida entre Botafogo-SP e Novorizontino. Após bola afastada do clube de Novo Horizonte, o volante acerta uma linda bicicleta de fora da área que encobriu o goleiro Jordi.

O gol de Madruga concorre ao prêmio junto aos golaços de Nuno Santos, do Sporting de Portugal, e de Julio Enciso, do Brighton da Inglaterra. A premiação será entregue na cerimônia do The Best em Londres, marcada para o dia 15 de janeiro de 2024.