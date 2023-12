Thiago Silva - AFP

Thiago SilvaAFP

Publicado 14/12/2023 16:24

Rio - A passagem de Thiago Silva pelo Chelsea pode estar perto do fim. De acordo com informações do jornalista inglês David Ornstein, do jornal The Atlhetic, a tendência é que o zagueiro não tenha seu contrato renovado com o Chelsea. O vínculo do jogador com o clube britânico vai até junho de 2024.

Thiago Silva vem sendo titular do Chelsea, porém, na última semana, a imprensa inglesa divulgou que uma decisão envolvendo o zagueiro tomada pelo treinador Mauricio Pochettino pegou mal no clube. O argentino tirou o brasileiro da lista dos três primeiros jogadores capacitados para serem capitães dos Blues. A decisão teria irritado companheiros de equipe de Thiago.

O Fluminense monitora a situação de Thiago Silva e deseja a contratação do jogador. No entanto, ainda não se sabe se o zagueiro voltaria ao futebol brasileiro, caso não fique no Chelsea. A família do defensor é extremamente adaptada à Europa e um retorno ao Brasil é incerto.

O defensor, de 39 anos, atua desde 2009 no Velho Continente. Ele deixou o Fluminense em 2008 rumo ao Milan. Posteriormente foi contratado pelo PSG e atualmente está no Chelsea desde 2021. O zagueiro defendeu a seleção brasileira em quatro Copas do Mundo.