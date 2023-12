Vidal - Foto: Divulgação/Flamengo

Vidal Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 21/12/2023 14:40

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Arturo Vidal, de 36 anos, está perto de um novo clube em 2024. De acordo com informações da TNT Sports, da Argentina, o Boca Juniors encaminhou a contratação do chileno para a próxima temporada.

O acordo estaria sendo costurado por Juan Román Riquelme, que foi eleito presidente do clube de Buenos Aires, na última semana. Vidal tem contrato com o Athletico-PR até o fim do ano e não deverá seguir no Furacão em 2024.

Com passagens por grandes clubes da Europa como Barcelona, Inter de Milão, Bayern e Juventus, Vidal chegou ao futebol brasileiro no ano passado para defender o Flamengo. O volante conquistou uma Copa do Brasil e uma Libertadores, mas não se firmou no time titular. No meio de 2023 se transferiu para o Athletico-PR.