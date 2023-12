Triatleta atropelada, Luisa Baptista foi medalhista de ouro no Pan-Americano de Lima-2019 - Divulgação / COB

Publicado 25/12/2023 10:52

São Paulo - A triatleta Luisa Baptista foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos (SP) para o Hospital das Clínicas de São Paulo na madrugada desta segunda-feira (25). Ela foi atropelada durante um treinamento de bicicleta e passou por terapia de circulação extracorpórea com médicos intensivos da USP na noite de domingo.

Depois de apresentar melhora significativa, a triatleta viajou para São Paulo por transporte aéreo com suporte intensivo. No domingo pela manhã, o hospital havia informado que o pulmão e a coagulação demandavam mais cuidados. Porém, à tarde, os sangramentos foram controlados.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, Luisa Baptista estava treinando na bicicleta na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), no distrito de Santa Eudóxia, quando foi atingida na traseira por uma moto. O motociclista não tinha habilitação. Ele foi socorrido e levado para Santa Casa de São Carlos com ferimentos médios.



O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa (quando não há intenção) e a moto foi apreendida.



Luisa sofreu politrauma grave, com lesões no pulmão direito, fraturas de diversos arcos costais e na perna direita.