Fernando Diniz teve início complicado no comando da seleção brasileira Joilson Marconne / CBF

Publicado 24/12/2023 18:14

novo dirigente que ficará à frente da entidade para falar sobre seu futuro no comando da equipe. Enquanto Fernando Diniz focava na preparação do Fluminense para o Mundial de Clubes, a CBF viveu mais um caos político, com a decisão na Justiça de afastar o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues , e convocar nova eleição . Diante da indefinição do cenário da entidade em 2024, o treinador preferiu aguardar uma decisão sobre opara falar sobre seu futuro no comando da equipe.



"Vamos esperar a definição da política da CBF. Não tenho uma preocupação imediata com a seleção, mas temos dois compromissos em março", afirmou Fernando Diniz no desembarque do Fluminense no Rio , no sábado (23).

Os amistosos contra Inglaterra e Espanha, na teoria, serão os últimos do treinador no comando da seleção brasileira. Quando ainda estava no cargo, Ednaldo Rodrigues havia acertado com Diniz para ser interino até a chegada de Carlo Ancelotti, já para a Copa América no meio do ano.



O dirigente dá como certa a contratação, inclusive falando publicamente. Só que jornais espanhóis apontam uma possibilidade de o italiano renovar contrato com o Real Madrid, o que poderia mudar completamente a decisão sobre Diniz, que poderia permanecer.

Entretanto, com uma nova eleição à vista e sem a garantia de que Ednaldo Rodrigues irá participar para tentar se manter como presidente, o futuro de Fernando Diniz fica indefinido.