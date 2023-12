Pep Guardiola comandou um treino do Manchester City dois dias depois do título do Mundial de Clubes - Divulgação/Manchester City

Pep Guardiola comandou um treino do Manchester City dois dias depois do título do Mundial de ClubesDivulgação/Manchester City

Publicado 24/12/2023 19:50

O Manchester City treinou na véspera de Natal, dois dias depois de golear o Fluminense por 4 a 0 e ser campeão do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita. De volta à Inglaterra, os jogadores comandados por Pep Guardiola iniciaram a preparação para o jogo de quarta (27) contra o Everton, fora de casa.



Em clima descontraído, parte do elenco treinou debaixo de chuva, como de Bruyne, que se recupera de lesão muscular. Outros que entraram em campo ficaram na academia.



O City, inclusive, postou um vídeo com uma montagem de Walker tentando equilibrar quatro das cinco taças conquistadas pelo time inglês em 2023.



O Manchester City volta agora suas atenções para o Campeonato Inglês. O time ocupa o quinto lugar, com 34 pontos, seis a menos do que o líder Arsenal, mas com uma partida a menos.