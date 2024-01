Portuguesa-RJ - Foto: Divulgação/Portuguesa

Publicado 01/01/2024

Rio - A terça-feira será histórica para a Portuguesa-RJ. Isso porque a Lusa jogará a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em sua história. O time da Ilha do Governador está no Grupo 2, ao lado de Athletico-PR, Catanduva-SP e Sparta-TO, e já tem claro os objetivos na competição.

"Nossa meta é chegar o mais longe que a gente puder. A meta inicial é ganhar dois de três jogos. Tentar fazer de quatro a seis pontos, o ideal é fazer seis pontos e conseguir uma classificação em primeiro ou segundo lugar do grupo. Primeira meta é passar de fase. E aí a gente vai estudando, visando e analisando jogo a jogo a possibilidade de vitória e ser franco-atirador, equipes que você vai ter que partir um pouco mais pra cima e outras equipes você vai ter saber jogar e buscando o resultado de uma forma inteligente, suportando a pressão e, sempre que possível, fazer um gol que pode proporcionar uma vitória e um futura passagem de fase na Copa São Paulo", disse o técnico Wagner Andrade.

Em preparação para a Copinha, a Lusa participou da Copa Xerém. O hexagonal foi uma competição disputada em dezembro, e contou com Fluminense, Colo-Colo-CHI, Zinza, Madureira e Atlético Nacional de Medelín, além da própria Portuguesa.

"Serviu para dar valor de minutagem para alguns jogadores e a gente ter uma maturidade de competição contra grandes equipes. Alguns jogadores são recém-chegados ao clube, depois do Campeonato Carioca houve uma reformulação do elenco. E a gente precisava analisar esses jogadores sob a óptica de competição contra equipes de camisas mais pesadas não só do Rio de Janeiro como também de outros estados. E aí tivemos a oportunidade de jogar a Copa Xerém, que é um torneio internacional", contou o treinador.

Em tempo: a Portuguesa estreia na Copinha nesta terça-feira, às 17h, contra Catanduva FC. A partida acontecerá Estádio Municipal Silvio Salles, em Cataduva.