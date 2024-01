Imagem de como o Comitê Organizador de Paris-2024 prevê o desfile das delegações no Rio Sena - Reprodução/Twitter Paris-2024

Publicado 02/01/2024 16:55

França - Na reta final de preparação para sediar os Jogos Olímpicos de 2024, a Polícia de Paris, Ministério do Interior e Comitê Organizador trabalham juntos em um grande esquema em meio à ameaças de ataques terroristas na cerimônia de abertura do evento. A expectativa é 40 mil agentes de segurança no primeiro dia de competição.

Esta será a primeira vez em toda a história dos Jogos em que o palco de abertura não será um estádio. O rio Sena foi escolhido pelo comitê local visando ir além dos ingressos pagos na estrutura montada, o que preocupa o governo da França devido à guerra entre Israel e o grupo Hamas.

O diretor de segurança do comitê, Bruno Le Ray, explicou a divisão entre estado e Comitê Organizador para amenizar os riscos de atentados.

"A segurança da cerimônia de abertura vai acontecer exatamente da forma de um estádio, como se fosse um estádio gigante e super longo dentro desse percurso de quase 7km. O comitê local é responsável pela segurança dos locais de competição e dos perímetros de responsabilidade de Paris 2024, como a Vila dos atletas e hotéis que são exclusivos para os Jogos", disse, em entrevista ao site "ge".

"Claro que o acontece dentro das áreas de competição é coordenado com o Estado para a segurança fora da área de competição .O Estado assume a responsabilidade integral do que eu chamaria de "terceira dimensão" como por exemplo ataque de drone, ou a segurança na área marítima, por exemplo, para as provas em Marselha (vela)", completou.

Para a cerimônia de abertura, o esquema de segurança foi dividido por perímetros. O Comitê local ficará responsável pela parte inferior do cais, onde ficarão os espectadores que compraram os bilhetes, enquanto o estado cuidará da área superior e de todo o rio Sena.

De acordo com o Ministério do Interior do país, são esperados 40 mil agentes de segurança, entre policiais e militares, no dia 26 de julho para a festa de início dos Jogos, sendo quatro a cada 100 metros da área definida. Nos dias de competições, a segurança contará com até 22 mil profissionais de empresas privadas.

"É um desafio jamais visto pelo país e o esquema de segurança será adaptado até o último momento para reduzir ao máximo as ameaças. O terrorismo é a principal ameaça para os jogos e por isso é preciso tomar providencias com antecedência para não deixar nada ao acaso. Os perímetros de segurança e a fiscalização serão fundamentais", afirmou Camile Cheize, porta-voz do Ministério do Interior da França.